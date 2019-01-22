Bursaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak
Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Fenerbahçe
ile dün oynanan müsabakada forma giyen oyuncular ise idmanı koşuyla tamamladı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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