Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Bursaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

- Antrenmandan detaylar BURSA - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
- Antrenmandan detaylar BURSA - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: AA

26 Ocak, Bursaspor, Kayserispor, Güncel
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