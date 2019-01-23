Bursaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
- Antrenmandan detaylar BURSA - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:27 Kaynak: AA
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