Bursaspor kazandı, üst sıralar karıştı

Bursaspor, Altınordu ile dün oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta 3 puanı alarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Yeşil-beyazlılar rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı.



TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu Abdou Razack Traore'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Bursaspor, ligin bitimine iki hafta kala ilk iki iddiasını devam ettirdi. Tayfur Bingöl'ün 50. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından uzatmalarla beraber 45 dakikayı 10 kişi oynayan yeşil-beyazlılar, buna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı ve 55 puana ulaşarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.



Adanaspor ve Giresunspor'dan sonra Altınordu'yu da 1-0 ile geçen Timsah, 54 puanlı Adana Demirspor ve 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un maçlarını beklemeye başladı. Yeşil-beyazlıların direkt olarak Süper Lig'e çıkabilmesi için tüm maçlarını kazanması ve Adana Demirspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam saat 17.30'da Giresunspor'a konuk olurken, Adana Demirspor ise saat 20.00'de Altay'ı konuk ediyor. - BURSA