Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konyaspor
Teknik Direktönrü Aykut Kocaman
'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor
maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: AA
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