Son Dakika Haberleri: Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)

Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2)

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bursaspor - Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (2), System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Konyaspor Teknik Direktönrü Aykut Kocaman'ın açıklamaları BURSA - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Bursaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:29 Kaynak: AA

Aykut Kocaman, Konyaspor, Bursaspor, Güncel
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