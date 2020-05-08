Bursaspor koronavirüs testine girdi

Bursaspor'da sağlık ekibi tarafından teknik heyet, futbolcular ve A Takım personeline koronavirüs testi yapıldı.

Bursaspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından çalışmalarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcuları ve A Takım personeli ile sağlık ekibi tarafından Covid-19 PCR ve IgM/ IgG Antikor testleri yapıldı. Testleri yapılan futbolcular düz koşular yaparak antrenmanlarını tamamladı.

Bursaspor, yarın sabah test sonuçlarının belli olmasından sonra gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.