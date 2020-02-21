Bursaspor kritik maçları seviyor - Son Dakika
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Bursaspor kritik maçları seviyor

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig'e yükselme hattındaki takımlara karşı oynadığı karşılaşmalardan mutlu ayrılıyor.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig'e yükselme hattındaki takımlara karşı oynadığı karşılaşmalardan mutlu ayrılıyor.

"Dört büyükler" dışında Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmış tek takım olan Bursaspor, 2018-2019 sezonunda tarihinde ikinci kez hüsrana uğrayarak bir alt kümeye düşmesinin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor.

Federasyon tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası verilen Bursa temsilcisi, buna rağmen 23. haftaya girilirken 39 puanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Lider Hatayspor'un 3 puan gerisindeki yeşil-beyazlı ekip, her maça final niteliğinde bakıyor.

Erzurum önemli "viraj"

Bursaspor, bu hafta ligdeki en kritik müsabakalarından birini Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında oynayacak.

Yeşil-beyazlılar, zirve mücadelesinde önemli rakiplerinden olan Erzurum temsilcisini mağlup etmesi halinde üst basamaklara tırmanışını devam ettirecek.

Bursaspor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etmesi ve lider Hatayspor'un düşme hattındaki Eskişehirspor'a yenilmesi halinde averaj durumuna göre liderliğe yükselme ihtimali var.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Hatayspor ise bugün saat 19.00'da Eskişehirspor'a konuk olacak.

Bursaspor ikinci yarının en başarılı takımı

Bursaspor, ikinci devre oynadığı 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.


Eskişehirspor'a karşı iç sahada 1-0'lık skorla tek yenilgisini alan Bursa temsilcisi, 12 puan toplayarak bu periyodun en başarılı takımı oldu.


Erzurum ekibi seyircisi önünde kolay kolay "kaybetmiyor"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç sahadaki 11 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı, 2 beraberlik aldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Erzurum temsilcisi, seyircisi önündeki tek mağlubiyetini 14. haftada Altay karşısında 3-1'lik skorla aldı.

Kritik maçların takımı

Bursaspor, ligin yükseltme hattı olan ilk 6'daki diğer 5 takıma karşı oynadığı 7 müsabakanın 6'sını kazanmayı başardı.

Zirvedeki Hatayspor'u ilk yarının son haftasında kendi sahasında 2-1 mağlup eden Bursa temsilcisi, yine evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 6'ncı haftada 1-0, Adana Demirspor'u 22'nci haftada 2-1, Keçiörengücü'nü 12'nci haftada 1-0 yendi. Bursaspor, Akhisarspor'u ise 2'nci haftada sahasında 2-1, 19'uncu haftada deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar yükselme mücadelesindeki rakipleri karşısındaki tek yenilgisini 34 puanla 4'üncü sırada bulunan Adana Demirspor'a karşı 5'inci haftada deplasmanda 4-1'lik skorla aldı.

İlk 2 takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı yükselme hattında şu anki puan cetveli ise şöyle:

TFF 1. LİG
TAKIMLAROGBMAYAVP
1. Hatayspor22 12 6 4 32 20 12 42
2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 22 11 6 5 24 16 8 39
3. Bursaspor22 13 3 6 34 27 7 39
4. Adana Demirspor22 9 7 6 39 24 15 34
5. Keçiörengücü22 8 8 6 18 15 3 32
6. Akhisarspor22 8 8 6 26 24 2 32

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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