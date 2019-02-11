Son Dakika Haberleri: Bursaspor Kritik Süreçte

Bursaspor Kritik Süreçte

1 saat önce

Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak.

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Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan ve toparlanmak isteyen Bursaspor, zorlu mücadelelere çıkacak. Yeşil beyazlılar önündeki 5 maçta ligin şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın yanı sıra kümede kalma adına mücadele veren form tutan Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü ile de oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Bursaspor, kritik bir sürece giriyor. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a kaybeden ve 7 maçtır galibiyet hasreti çekerek küme düşme hattına doğru yaklaşan yeşil beyazlılar, önümüzdeki 5 haftada zorlu mücadelelere çıkacak. Bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Samet Aybaba'nın öğrencileri, zorlu randevunun hazırlıklarına başlarken, rakibiyle arasında yalnızca 2 puan fark bulunması karşılaşmayı daha kritik hale getiriyor. 21'inci haftayı Bursaspor 24 puanla geçerken, Rize temsilcisi ise 22 puanla haftayı noktaladı.

Çaykur Rizespor maçının ardından Bursaspor, ligin 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Lig lideri karşısında son mücadelelerde zorlanan ve rakibi son 7 maçtır da yenemeyen yeşil beyazlıları zorlu bir randevu bekleyecek. Akabinde şu an 4 puan önündeki Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırlayacak Samet Aybaba'nın öğrencileri, sonrasında ise şu an küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Özellikle yeşil beyazlıların ligdeki kaderini de bir anlamda çizecek olan 5 maçlık sürecin son mücadelesinde Bursaspor, sahasında bir diğer şampiyonluk adayı Galatasaray'ı ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon 21'inci haftayı 26 puanla geçen yeşil beyazlılar, sezon sonunu ise 13'üncü sırada tamamlamıştı. Yeşil beyazlılar bu sezon ise 24 puan elde etti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:42 Kaynak: DHA

Başakşehir, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Bursaspor, Spor
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