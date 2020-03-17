Bursaspor kritik virajda

TFF 1'inci Ligde mücadele eden Bursaspor, ikinci yarıda istikrarsız bir görüntü ortaya koymasına karşın şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.



Ligin üst sıralarındaki yarış, son haftalarda yaşanan puan kayıpları ile birlikte kızışırken, Bursaspor 28'inci haftayı 46 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Haftayı galibiyetle noktalayan lider Hatayspor, puanını 53 yaparak Bursa temsilcisi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı; ikinci basamaktaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Akhisarspor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrıldı ve Bursaspor'un bir puan ve bir basamak üzerinde yer aldı.



Play-Off hattındaki ekipler de Süper Lig iddiasını koruyor. İlk 2 sıradaki takımların direkt Süper Lig'e yükseleceği, sonraki 4 sıradaki ekiplerin ise Play-Off oynayacağı statüde; 45'er puanlı Adana Demirspor ve Akhisarspor art arda sıralanırken, onları 43'er puanlı Fatih Karagümrük ve Altay takip ediyor. Sezonun bitimine 6 maç kalan ligde, zirve yarışının daha da kızışması bekleniyor.



Şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'u, kalan sürede zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak Bursa temsilcisi, ardından ligin alt basamaklarındaki Adanaspor'u ağırlayacak. Sonrasında Giresunspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, akabinde iki hafta üst üste sahasında oynayacak. Bursa ekibi bu maçlarda Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar, ligin son haftasında ise Hatayspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.



