Bursaspor kritik virajda - Son Dakika

Yeşil-beyazlılar, yarın Giresunspor ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor, yarın saat 20.00'de Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırıp, yerine İrfan Buz'u getiren yeşil-beyazlılar, tecrübeli hocanın ilk maçında Adanaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. İlk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Timsah, Giresunspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.

(İHA)