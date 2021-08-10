Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasının süresini uzattı

Bursaspor Kulübü, 10 Ağustos 2021 tarihinde son bulacağını açıkladığı 'Ayağa Kalk Bursa' hareketinin süresini yoğun talep üzerine uzattı.

Bursaspor'da 3 Ağustos 2021 tarihinde başlayan 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi bu gece itibariyle son bulacaktı. Yeşil-beyazlı yönetim, gelen yoğun talep üzerine hatıra forma satışlarının süresini uzattı. Buna göre 'Ayağa Kalk Bursa' hareketi 16 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ayağa Kalk Bursa hareketimiz camiamızdan gelen yoğun talep üzerine 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır. Haydi Bursa 'Hatıra Formanı Al, Bursaspor'a Destek Ol!' - BURSA