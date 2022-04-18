Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz"

18.04.2022 14:05
Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz"

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği ile yarın akşam 18.00'de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Gençlerbirliği ile yarın akşam 18.00'de oynanacak olan maçın saatinin değişikliği ile ilgili başvurularını geri çektiğini açıkladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü olarak; Büyük Bursaspor taraftarının takımlarını hiç bir zaman yalnız bırakmayacağı bilinci ile19 Nisan Salı günü saat 18.00'da oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasının maç saati değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş ve Gençlerbirliği Futbol Kulübü'ne yapmış olduğumuz başvuruyu geri çekiyoruz. Omuz omuza savaşacağımız bu süreçte, tüm taraftarımızın tek ses, tek yürek olacağına inanıyoruz. Değerli taraftarımıza duyurumuzdur" ifadelerine yer verildi.

(Barış Yalım/ İHA)

Bursaspor Kulübü: Başvurularımızı geri çekiyoruz

YORUMLAR
500
Bursaspor Kulübü: 'Gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz' Bursaspor Kulübü: 'Gerekenlerin ivedilikle yapıldığının ve yapılacağının bilinmesini istiyoruz' Bursaspor Kulübü isyan etti Bursaspor Kulübü isyan etti Zafer Motosiklet Kulübü Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret Zafer Motosiklet Kulübü Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor Kulübü: 'Başvurularımızı geri çekiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Valilik, Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermedi
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor Kulübü: "Başvurularımızı geri çekiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement