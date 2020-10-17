Bursaspor Kulübü: "Can Azerbaycan yanındayız"

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı, "Can Azerbaycan yanındayız" mesajını verdi.

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan'a yapılan saldırılara kayıtsız kaldı. Yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: "Ermanistan'ın; Gence ve Mingeçevir'e insanlık dışı saldırısıyla Azerbaycan halkından sivillerin öldüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can Azerbaycan'ın yanındayız." - BURSA