Bursaspor Kulübü, forma kol sponsoruyla sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bursaspor Kulübü, forma kol sponsoruyla sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, forma kol sponsorunu resmen açıkladı.

Bursaspor Kulübü, forma kol sponsoruyla sözleşme imzaladı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, forma kol sponsorunu resmen açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Onur Marketler ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Sponsorluk toplantısına Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, Onur Marketler İcra Kurulu Üyesi Onur Özen ve Onur Marketler Bursa Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Özen, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile basın mensupları katıldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursaspor zorlu bir süreçten geçiyor. Olumlu icraatlar yapılması için her şey yapılıyor. Bugünkü esas konumuz, sponsorluklarla ilgili yanımızda olan firmaları tanıtmak ve onları onurlandırmak için bir araya geldik. Bursa'ya geldiği günden beri bu konuda ciddi bir şekilde destek veren Onur Marketler Zinciri, bu sene daha büyük katkıda bulunacak. Böyle özverili, Bursaspor'a sahiplenme duygusundan dolayı çok memnun olduk ve onur duyduk. Bursaspor camiası adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Bursaspor zor bir süreçte. Biz elimizi taşın altına nasıl koyduysak, sponsorlarımız da bizlerin yanında oldu.

Onur Marketler İcra Kurulu Üyesi Onur Özen ise şunları söyledi: "Bizler Onur Market olarak, Bursaspor'u desteklemek için buradayız. Biz ilk kıvılcımı ateşlemek istiyoruz. Biz her zaman olduğu gibi Bursaspor'un yanındayız. Bursaspor, bu şehrin en büyük markası ve değeridir. Bizler bu değerli markanın kollarında olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimiz için yatırımlarımız devam edecek. Bursaspor her nerede olursa olsun biz hep Bursaspor'un yanında olacağız. Bursaspor yalnız değil. İyi günde kötü günde hep yanyanayız ve kol kolayız." - BURSA

Özlüce Tesisleri, Bursaspor, Bursa, İcra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü, forma kol sponsoruyla sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

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