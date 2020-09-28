Bursaspor Kulübü: 'İki devlet, tek millet'
Bursaspor Kulübü, 'İki devlet, tek millet' mesajı vererek Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana paylaştı.
Bursaspor Kulübü, 'İki devlet, tek millet' mesajı vererek Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana paylaştı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Bursaspor da kayıtsız kalmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, "İki devlet, tek millet" mesajı verdi. Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı geldi. - BURSA
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