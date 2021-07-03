Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.
Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal'ı unutmadı. Yeşil-beyazlılar, Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında saygıyla andı. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şu şekilde:
"İki gözümüzün çiçeği, Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal'ı aramızdan ayrılışının 21. yılında sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." - BURSA
Kaynak: İHA
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