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Bursaspor Kulübü: "Kocaelispor taraftarını kınıyoruz" - Son Dakika

Bursaspor Kulübü: "Kocaelispor taraftarını kınıyoruz"

07.11.2021 22:57
Bursaspor Kulübü:

Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlılar, "Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı. Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz."

(Barış Yalım/İHA)

Bursaspor Kulübü: Kocaelispor taraftarını kınıyoruz

Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor Kulübü: 'Kocaelispor taraftarını kınıyoruz' - Son Dakika


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