Bursaspor Kulübü'nden elektrik krizi ile ilgili açıklama

Bursaspor Kulübü'nde son yıllarda yaşanan elektrik krizine yeni yönetim çare buldu. Başkan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur ekibi, borcun yapılandırıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da son dönemlerde yaşanan elektrik krizine çare bulundu. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi, borcun yapılandırıldığını ve bundan sonra her hangi bir sıkıntının yaşanmayacağını camiaya duyurdu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Limak Uludağ Elektrik şirketine olan 3.649.047,91 TL'lik mevcut borcunun, yapılan görüşmelerin ardından 2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İlk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ali Erman Aytaç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA