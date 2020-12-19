Bursaspor Kulübü'nden Gaziantep'e geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, Gaziantep'te bir hastanede oksijen tüpünün patlamasıyla yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarla ilgili mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Gaziantep'te yaşanan üzücü olayla ilgili sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlılar şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA