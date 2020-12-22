Bursaspor Kulübü'nden Özkan Sümer mesajı

Bursaspor Kulübü, Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, Özkan Sümer'ün vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." - BURSA
Kaynak: İHA
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