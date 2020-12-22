Bursaspor Kulübü'nden Özkan Sümer mesajı

"Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." - BURSA

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