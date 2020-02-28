Bursaspor Kulübü'nden sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü'nden sert tepki - Son Dakika Spor

Bursaspor Kulübü'nden sert tepki

6 saat önce

Bursaspor Kulübü, dün TFF 1'inci Lig'de oynadığı Altay maçındaki hakem hatalarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı.

Bursaspor Kulübü'nden sert tepki, System.String[]

Bursaspor Kulübü, dün TFF 1'inci Lig'de oynadığı Altay maçındaki hakem hatalarına ilişkin sert bir açıklama yayınladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Altay maçındaki hakem hatalarının bardağı taşıran son damlalar olduğunu belirtti.

Bursaspor Kulübü tarafından, Altay'ın ikinci golünün gösterdilği görselinin kullanıldığı açıklamalada şu ifadelere yer verildi: "Türk Futbolunun en büyük değerlerinden olan camiamızın önceki sezonlarda ve ne hikmetse bu sezon daha da ağır bir şekilde, ard arda ve manalı olarak yaşadığı saha içi yönetim hataları gittikçe artmaktadır. Ligde sezon başından bu yana yaşadığımız taraflı yönetimler, verilmeyen penaltı pozisyonları, gösterilmeyen kırmızı kartlar ve ne yazık ki taraflı ve adaletsiz yönetimler kirli çuvalı fazlasıyla doldurmuştur. Ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden Bursa'nın kaderini; stajyer görünümlü, seyirci karşısında kendini tatmin etmeye çalışan, adalet terazisi olmayan ve kibirli 'sözde maç idare edenlere' bıraktırmayacağımızın bilinmesini isteriz. Maçların bitiminde 'Olsun, biz de insanız, hata yapabiliriz' gibi skandal cevaplarla ortaya koydukları fütursuz tavırlar amaçlarını kamufle etmemektedir. Dün oynadığımız müsabakadaki çalınmayan ofsayt ve verilmeyen penaltı kararı ise bardağı taşıran son damlalar olmuştur. Özellikle son haftalarda camiamız üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz ve net tavrımızı koruyacağımızın ve hedefe ulaşmak için son ana kadar inancımızı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:26:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Kulübü'nden sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]