Bursaspor Kulübü'nden Siirt'e geçmiş olsun mesajı

Siirt'te meydana gelen deprem sonrası Bursaspor Kulübü, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Bursaspor Kulübü'nden 'Geçmiş olsun Siirt' başlıklı mesaj geldi. Yeşil beyazlı kulüp sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA