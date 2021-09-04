Bursaspor Kulübü, Nicolas Zalazar transferini resmen duyurdu

Bursaspor Kulübü daha önce kadrosuna kattığı Nicolas Zalazar transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce kadrosuna kattığını Nicolas Zalazar'ı resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü, Arjantinli stoper için şu açıklamayı yayımladı:

"Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Zalazar'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Nicolas Zalazar'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."

Nicolas Zalazar geçen sezon Club Atletico Platense forması giymişti. - BURSA