Bursaspor Kulübü'nün borcu 545 milyon TL

Bursaspor Kulübü, 5 Haziranda yapılacak kongre öncesi mali tabloların da yer aldığı genel kurul kitapçığını yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yaklaşan kongre öncesi borç miktarı açıklandı. Açıklamada, "Tüzüğümüz gereği hazırlanan, mali tablolarımızı da içeren 5 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan olağan seçimli genel kurul kitapçığımızı indirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. Kamuoyu ile paylaşılan kitapçığa göre yeşil-beyazlı kulübün 31 Mart 2021 itibariyle toplam borcunun 545 milyon 723 bin 987 lira 61 kuruş olduğu görüldü. - BURSA