Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarını güçlendirdi

Bursaspor Kulübü, sosyal medyada açtıkları yeni hesapları taraftarlarıyla paylaştı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medyada açtıkları yeni hesapları taraftarlarıyla paylaştı. Bursaspor'da değişim yönetim ile birlikte birçok yenilik haberleri gelmeye de başladı. Sık sık sosyal medyanın önemini dile getiren Emin Adanur ile birlikte Bursaspor'un sosyal medya ayağında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor Kulübü, resmi Twitter hesabının yanı sıra Bursaspor English, Bursaspor Çocuk Kulübü ve Timsah Arena hesaplarının açıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sosyal medya ailemizin yeni üyelerini sizlere tanıtmanın sevincini yaşıyoruz" notu düşüldü. İşte hesaplardan yapılan paylaşımlar: Timsah Arena: "Şanlı Bursaspor taraftarının evi Timsah Arena'dan herkese merhaba. Dünyadaki tüm Bursaspor taraftarının kalbinin atacağı adres artık Twitter'da!" Bursaspor English: "Tüm dünyadaki Bursaspor taraftarlarına merhaba! Buradayız!" Bursaspor Çocuk Kulübü: "Bursaspor Çocuk Kulübü olarak beraber birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Şimdilik beklemede kalın!" - BURSA

Son Dakika

G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler

Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı

Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı

Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu

Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti

Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti

Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde