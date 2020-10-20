Bursaspor Kulübü test sonuçlarını açıkladı

Sıkı tedbirler alan Bursaspor Kulübü, bu hafta da Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Perşembe günü karşı karşıya geleceği Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlılar, sadece bir kez tek futbolcusunun yakalandığı Covid-19 virüsü için tedbirlerini sıklaştırmıştı. Bursaspor Kulübü, Menemenspor maçı önces yaptırdığı test sonuçlarını ise kamuoyu ile şu sözlerle paylaştı: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." - BURSA