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Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas'tan büyüktür" - Son Dakika

Bursaspor Kulübü Yönetimi: "Bursaspor, Teksas'tan büyüktür"

23.06.2021 20:54
Bursaspor Kulübü Yönetimi:

Bursaspor Kulübü, taraftar grubu Teksas'la ilgili yaşanan sorunla alakalı açıklamada bulundu.

Bursaspor Kulübü, taraftar grubu Teksas'la ilgili yaşanan sorunla alakalı açıklamada bulundu. Yönetim Kurulu'nun ortak mesajında, "Biz Teksas'ı seviyor ve değerini biliyoruz. Ama unutmamalı ki, Bursaspor varsa Teksas vardır. Bursaspor, Teksas'tan büyüktür" ifadelerine yer verildi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da son 24 saatte yaşanan krizle ilgili açıklama geldi. Taraftar grubu Teksas'ın yaptığı bir paylaşım sonrası, 2. Başkan Emin Adanur'un tepkisi ve yönetimden gelen istifanın ardından yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu ortak bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor için yola çıktığımız bu kutlu yolda, şeffaflık, dürüstlük ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bursaspor'un içine düştüğü zor durum tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Yönetimimiz mevcut zorlukları, engelleri aşıp kulübümüzün dününü, bugünü ve en önemlisi geleceğini kurtarmak için elinden geleni yapmaktadır. Fakat Bursaspor yeni yönetimi olarak gece gündüz özveri ile çalışırken, anlamlandıramadığımız zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu zorluklar ise beklenildiğinin aksine dışarıdan değil içeriden gelmektedir."

"BÖYLE BİR TEPKİNİN MANTIKLI AÇIKLAMASI OLAMAZ"

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Kamuoyunun bildiği üzere, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirip "Yolsuzluk ile Mücadele" komisyonuna devreye soktuk. Her şey yolunda giderken, Bursaspor'un borçları ödenir, tahtanın açılması için gerekli adımlar tek tek atılırken, içeriden saldırıların bu komisyonun duyurulması sonrası gelmesi akılda soru işaretleri bırakmıştır. Bu durum hem yönetimde bulunan arkadaşlarımızın motivasyonunu bozmakta, hem Bursaspor markasına zarar vermektedir. Dahası, geçmiş yönetimler kulübü bu zor duruma sokarken ses çıkarmayanlar, sorunlar çözülür, işler rayına sokulurken bu reaksiyonları göstermesi kırgınlığımızı arttırmıştır. Çünkü, 1 günde 20 sponsorun bulunduğu simgesel bir gecede, böyle bir tepkinin mantıklı açıklaması olamaz."

"MALUM AÇIKLAMAYA TEPKİ VERMEK İÇİN 1 SAAT BEKLENDİ"

Bursaspor yönetimin açıklamasının son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: "Sabotaj olarak adlandırılabilecek malum utanç dolu açıklama sonrası, Teksas ve yönetiminin bu açıklamadan haberimiz yoktu bahanesini ise kabul etmek imkansızdır. Çünkü yönetimimiz malum açıklamaya tepki vermeden '1 saat' beklemiştir. 1 saatin sonunda açıklama yapılmış tepki konulmuş sonrasında ise Teksas yapılan açıklamayı gelen tepkiler sonrasında silmek zorunda kalmıştır. Bu rezil metin, 'pardon kuzenini yazmış' basitliği ile geçiştirilemez. Yönetimimiz böyle bir bahaneyi kabul etmemektedir ve hala samimi bir özür, açıklama gerekli sorumluların bedel ödemesini beklemektedir. Geçmiş dönemlerde Bursaspor'da neler yaşandığını biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Biz Teksas'ı seviyor ve değerini biliyoruz. Ama unutmamalı ki, Bursaspor varsa Teksas vardır. Bursaspor, Teksas'tan büyüktür. Dün geceden bu yana destek mesajları ile bize Bursaspor ve Bursaspor taraflarının büyüklüğünü gösteren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Akıttığımız her damla ter ve verdiğimiz her türlü mücadele onları hak ettikleri başarılar ile tekrar buluşturmak içindir."

(Barış Yalım/ İHA)

Bursaspor Kulübü Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür
Bursaspor Kulübü Yönetimi: Bursaspor, Teksas'tan büyüktür

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Türkiye, Teksas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü Yönetimi: 'Bursaspor, Teksas'tan büyüktür' - Son Dakika Spor


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