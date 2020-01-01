Bursaspor ligin ilk yarısında tüm oyuncularını oynattı

Bursaspor'da ligin ilk yarısında en fazla forma giyen oyuncu Abdullahi Shehu ve en fazla gol sevinci yaşayan oyuncular Kubilay Kanatsızkuş ile Yevgen Seleznov oldu. 27 kişilik kadrosundaki tüm oyunculara şans veren yeşil beyazlılar, aynı zamanda 11 altyapı oyuncusunu oynattı.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı sona ererken, Bursaspor devreyi 27 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Ligin 16'ncı haftasında teknik direktörlük değişikliğine giden ve Yalçın Koşukavak'tan boşalan koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet eden Bursa temsilcisinde en fazla süre alan oyuncu ise Abdullahi Shehu oldu. Ligdeki 17 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olan Nijeryalı, bin 392 dakika süre aldı. Shehu'yu 16 maçta bin 352 dakika ile Kubilay Kanatsızkuş takip ederken, kaleci Çağlar Şahin Akbaba da 15 maçta bin 350 dakika sahada kaldı.

14 GENÇ OYUNCU SÜRE ALDI

Bursaspor'un sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu 'na sunduğu 27 kişilik kadrodaki tüm oyuncular, ligin ilk yarısında görev aldı. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, bu sezon da genç oyuncularına önem veren Bursa temsilcisi, ligde 23 yaş ve altı 14 oyuncusuna süre şansı tanıdı. Bu oyunculardan 11 ismin, yeşil beyazlıların altyapısından yetişmiş olması dikkat çekti.

GENÇ İSİMLERE GÜVEN

Yeşil beyazlılarda 21 yerli oyuncu ligin ilk yarısında görev alırken, kadrodaki 6 yabancı oyuncu da takımda ciddi süreler aldı. Bursaspor'un altyapısından yetişen oyuncuların aldığı süreler şu şekilde oluştu; Kubilay Kanatsızkuş (Bin 352), Burak Kapacak (Bin 169), Emirhan Aydoğan (Bin 77), Rüştü Hanlı (456), Sedat Dursun (360), İsmail Çokçalış (297), Ali Akman (181), Ataberk Dadakdeniz (180), Ramazan Keskin (78), Ozan Koç (45), Enes Kayar (2).

GOL YÜKÜNÜ SANTRFORLAR SIRTLADI

Bursaspor'un ligin ilk yarısında gol yükünü santrforlar sırtladı. Atılan 25 golün 10'u santrfor oyuncularından geldi. Kubilay Kanatsızkuş ve Yevgen Seleznov, dörder golle takımının en golcü oyuncuları oldu. Diğer santrfor Ali Akman da iki gol kaydetti. Bursaspor'da 13 farklı isim ligin ilk yarısında gol sevinci yaşadı. En çok asist katkısı ise Burak Kapacak'tan geldi. Genç oyuncu 5 asist gerçekleştirirken, bu noktada en yakın takım arkadaşı Kubilay Kanatsızkuş iki asist yaptı.

SELEZNOV, 'KURTARICI' OLDU

Ligin ilk yarısında Bursaspor, 49 kez oyuncu değişikliğine başvurdu. Kulübeden en fazla oyuna dahil olan oyuncu Yevgen Seleznov, 10 maçta 'kurtarıcı' olarak görev aldı. Ukraynalı golcünün dışında Ramazan Keskin 7 kez, Ali Akman da 6 kez oyuna sonradan dahil olan isimler oldu. Kubilay Kanatsızkuş ve Igor ise 7'şer maçta oyundan alınırken, ligin ilk yarısında en fazla oyundan alınan isimler olarak dikkat çekti.