Bursaspor, ligin son maçına 5 eksikle çıkacak Batuhan Kör sakatlıktan kurtuldu

TFF 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak olan Bursaspor'da 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Batuhan Kör'ün ise iyileştiği, maçta oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi.

Bursaspor'da, TFF 1. Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçı öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz'ün yanı sırada, kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı ile Ataberk Dadakdeniz, ligin son maçında forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı takımın genç oyuncusu Kerem Şen de kart cezalısı olması sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Son haftalarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Batuhan Kör'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Takımla birlikte antrenmanları da kaçırmayan genç futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in şans vermesi halinde Ankara Keçiörengücü maçında forma giyebilecek. - BURSA