Bursaspor, ligin zirvesine sözünü geçiriyor

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig iddiasını sürdüren ilk 7 sıradaki ekiplerin bu sezon kendi aralarında oynadığı maçlarda en başarılı sonuçlara imza atan ekip Bursaspor oldu. Lider Hatayspor'un ise bu ekiplerin kendi aralarında oynadığı maçlarda en başarısız sonuçlara imza atması dikkat çekti.

Koronavirüs pandemi nedeniyle Türkiye 'deki profesyonel liglere ara verilirken, TFF 1'inci Lig'de de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor'un 53 puanla lider olduğu ligin ilk 7 sırasındaki ekipler ise Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 47 puanla ikinci, Bursaspor da 46 puanla üçüncü basamakta bulunurken; zirve için çekişme diğer 4 takım arasında da devam ediyor. 45'er puanla iki ekip Adana Demirspor ve Akhisarspor sıralanırken, Fatih Karagümrük ve Altay da 43'er puana sahip. Ligin bitimine ise 6 hafta kalırken, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Süper Lig yarışı nefes kesecek.

EN BAŞARILI TAKIM BURSASPOR

Bu sezon, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren 7 takımın aralarında oynadığı maçlarda ise Bursaspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. 28'inci haftaya dek olan süreçte; söz konusu 6 rakibiyle 11 maçta karşılaşan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerden 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve bir beraberlik çıkardı. 19 puanı, şampiyonluk yarışında olduğu rakipleriyle oynadığı maçlardan hanesine yazdıran Bursa ekibi, maç başı 1.73'lük puan ortalaması ile bu alanda lider oldu. Bursaspor, ilk 7 sıradaki ekiplerle olan fikstüründe son maçını, sezonun son haftası Hatayspor deplasmanında oynayacak.

EN BAŞARISIZI HATAYSPOR

Hatayspor ise şampiyonluk yolunda yarıştığı ekiplere karşı söz geçiremiyor. Hatay temsilcisi, ligde liderliğini puan farkıyla sürdürmesine karşın; alt sırasındaki 6 ekip ile oynadığı 11 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabildi. Bu süreçte 4 kez berabere kalan ve 5 kez de mağlup olan Hatayspor, topladığı 10 puan ve maç başı ortalama 0.91 puan ile, kendi aralarında oluşturulan puan durumunda son sırada yer aldı.

Ligin ilk 7 sırasındaki ekiplerin kendi aralarında oynadığı maçlardaki puan ortalamaları;

1- Bursaspor: 1.73

2- Akhisarspor: 1.64

3- Altay: 1.56

4- Fatih Karagümrük: 1.42

5- BB Erzurumspor: 1.20

6- Adana Demirspor: 1

7- Hatayspor: 0.91