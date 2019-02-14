Bursaspor'lu Futbolcular ile Taraftarlar Sevgililer Günü'nde Buluştu

Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde taraftarıyla buluştu.

Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü'nde taraftara antrenmanını açan yeşil-beyazlılarda futbolcular, taraftarının desteğiyle moral buldu.



Bursaspor'da oyuncular ve taraftalar, Sevgililer Günü'nde bir araya geldi. Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularıyla birlikte taraftarı taraftarları selamlarken, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı saha kenarından takip ederken, tezahüratlarıyla da takıma destek verdi. - BURSA

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