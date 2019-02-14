Son Dakika Haberleri: Bursaspor'lu Futbolcular ile Taraftarlar Sevgililer Günü'nde Buluştu

Bursaspor'lu Futbolcular ile Taraftarlar Sevgililer Günü'nde Buluştu

9 dakika önce

Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde taraftarıyla buluştu.

Bursaspor'lu Futbolcular ile Taraftarlar Sevgililer Günü'nde Buluştu, System.String[]
Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü'nde taraftara antrenmanını açan yeşil-beyazlılarda futbolcular, taraftarının desteğiyle moral buldu.

Bursaspor'da oyuncular ve taraftalar, Sevgililer Günü'nde bir araya geldi. Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularıyla birlikte taraftarı taraftarları selamlarken, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Yeşil-beyazlı taraftarlar antrenmanı saha kenarından takip ederken, tezahüratlarıyla da takıma destek verdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

14 Şubat, Bursaspor, Sevgililer Günü, Spor
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