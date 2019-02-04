Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün Analyaspor'u 6-2'lik skorla geçen Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda dün Antalyaspor maçında forma giyen isimler, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı. Yarın günü izinli olarak geçirecek olan siyah-beyazlılar Bursa maçı hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı idmanla devam edecek.



(İHA)

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