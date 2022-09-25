Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Polisin bölgede güvenlik önlemi sürüyor.
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.