BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI - Son Dakika
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BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

25.09.2022 21:38

Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktıTFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı.

Bursaspor maçı sonrası olaylar çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Polisin bölgede güvenlik önlemi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSASPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI - Son Dakika

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