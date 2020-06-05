Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü

Bursaspor için üretilen logolu maskelere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Hakan Dinçtürk ve Osman Dinsever'in katkılarıyla üretilen 'Bursaspor' logolu 1000 maske kulübe ulaştı. Kulübün resmi satış mağazısından taraftarlara sunulan Bursaspor maskelerine ilgi yoğun oldu. Taraftarlar, sabah ve öğle saatlerinde Bursaspor'un resmi satış mağazasına giderek maskeleri aldı. Bursaspor Kulübü Taraftardan ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Cakalıoğlu da maskeler için teşekkür ederken, 'Çubuklu' maskelerin tükendiği öğrenildi.