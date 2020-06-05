Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü

Bursaspor için üretilen logolu maskelere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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Bursaspor için üretilen logolu maskelere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursaspor Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Hakan Dinçtürk ve Osman Dinsever'in katkılarıyla üretilen 'Bursaspor' logolu 1000 maske kulübe ulaştı. Kulübün resmi satış mağazısından taraftarlara sunulan Bursaspor maskelerine ilgi yoğun oldu. Taraftarlar, sabah ve öğle saatlerinde Bursaspor'un resmi satış mağazasına giderek maskeleri aldı. Bursaspor Kulübü Taraftardan ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç Cakalıoğlu da maskeler için teşekkür ederken, 'Çubuklu' maskelerin tükendiği öğrenildi.


Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü - Son Dakika Spor
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