Bursaspor maziyi arıyor! Hücum oyuncuları son 6 yılda...

2014/15 sezonunda ligi 69 golle tamamlayan takımların yerinde yeller eserken, santrfor oyuncularından da beklenen verim alınamadı. 6 yıl önce forvet hattını Fernandao ve Cedric Bakambu'dan oluşturan Bursa temsilcisi, gollerinin yarısından fazlasına bu iki isim aracılığıyla ulaştı. Fernandao 22, Bakambu da 13 golle ligi tamamlarken; Bursaspor, sezonu şampiyon bitiren Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 9 gol önünde bitirdi.

Sonraki sezonlarda Bursaspor'da ter döken 11 santrfor, 6 yıllık dilimde sadece 69 gol katkısı verdi. TFF 1'inci Lig'de geride bırakılan sezonda Yevgen Seleznov 10, Kubilay Kanatsızkuş 7 ve Ali Akman da 2 kez rakip ağları havalandırdı. Bu süreçteki santrforlar arasında en golcü isim ise Tomas Necid olurken, 11 kez gol sevinci yaşadı. Büyük umutlarla takıma katılan gol ayaklarından; Bogdan Stancu, Umut Nayir, Diafra Sakho gibi isimler ise hayal kırıklığı yaşattı.

Bursaspor'un attığı gol sayısı, hücum oyuncularının performans düşüklüğüne bağlı olarak da geriledi. 2015/16 sezonunda ligde 47 gol atan Bursa ekibi, ertesi sezon ligde 34 golde kaldı. 2017/18 sezonunda ligi 43 golle bitiren Bursa temsilcisi, Süper Lig'den küme düştüğü sezon olan 2018/19'da ise yalnızca 28 kez gol sevinci yaşayabildi. Bursaspor, TFF 1'inci Lig'de ise sezonu 49 golle tamamlayarak, son 6 yılın en golcü dönemine ulaşsa da, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.