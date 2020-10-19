Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika

Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

19.10.2020 19:19
Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Balıkesirspor galibiyeti sonrası izin yapmayan Bursaspor, perşembe günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı.

Balıkesirspor galibiyeti sonrası izin yapmayan Bursaspor, perşembe günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Menemenspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1.Lig'in 6. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Balıkesirspor'u 3-1'le geçen yeşil beyazlılarda teknik heyetin ve futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idman, ısınma hareketleriyle başladı, pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Balıkesirspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika Spor

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