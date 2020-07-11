Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 18.30'da evinde Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas-press çalışmaları yapan oyuncular, idmanın son bölümde ise taktik çalıştı.



Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA