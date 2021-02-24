Bursaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, yarın akşam saat 19.00'da karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, antrenmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA