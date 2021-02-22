TFF 1. Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak olan Bursaspor-Menemenspor maçının hakemi Bülent Birincioğlu oldu.

TFF 1. Lig'in 23'üncü haftasında Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak olan Bursaspor-Menemenspor maçının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada kritik karşılaşmada hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Altan ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Hakem Bülent Birincioğlu yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 maçı kazandı, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Menemenspor da genç hakem yönetiminde 3 maça çıktı ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. - BURSA