Son Dakika Haberleri: Bursaspor Mesut Bakkal ile Anlaştı

Bursaspor Mesut Bakkal ile Anlaştı

13 dakika önce

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdiğini açıkladı.

Bursaspor Mesut Bakkal ile Anlaştı, System.String[]
Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nde dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Samet Aybaba ile yollar ayrılmıştı. Yeşil beyazlı yöneticiler, bunun üzerine Mesut Bakkal ismi üzerinde karar kılarak deneyimli teknik adamı Bursa'ya davet etti. Öğle saatlerinde yeşil beyazlı yöneticiler ve Mesut Bakkal arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Bursaspor Kulübü'nün yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Bursa'ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor" ifadelerine yer verildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:03 Kaynak: DHA

Samet Aybaba, Bursa, Bursaspor, Mesut Bakkal, Spor
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