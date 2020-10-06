Bursaspor, milli maç arasında Bolu'da kampa girdi

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un, Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampı başladı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Kaya Green Park tesislerinde kamp yaparak değerlendirecek yeşil-beyazlı ekip, öğle saatlerinde otele geldi.
Daha sonra takım, otelin sahasında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde teknik ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
Yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek Bursaspor, 6 günlük kamp kapsamında hafta sonu iki hazırlık maçına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:15 - Kaynak: AA
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