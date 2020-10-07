Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor - Son Dakika

Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor

07.10.2020 18:38

- Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Hedefimiz 9'uncu haftadan sonra yukarılara tutunabilmek" TFF 1.

- Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er:

"Hedefimiz 9'uncu haftadan sonra yukarılara tutunabilmek"

BOLU - TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ligde 9'uncu haftanın önemli olduğunu belirterek, "Bizim de hedefimiz 9'uncu hafta sonunda yukarılarda bir yere tutunabilmek" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, milli maç nedeniyle liglere verilen arayı Bolu'da girdiği 5 günlük kampla değerlendiriyor. Günde çift antrenmanla milli maç arası sonrasında oynayacağı maçlara hazırlanan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezon başında kamp eksiklerinin olması nedeniyle Bolu kampının kendilerine iyi geleceğini söyledi.

Kampın güzel geçtiğini belirten Er, "Takımımız kampa gidememişti. Hazırlık maçı da oynayamamıştık. İlk 4 hafta bunun sıkıntılarını yaşadık. Bu aranın hem fiziksel anlamda hem de saha iyi oyun anlamında iyi geleceğini düşünüyorum. Biz lig başlamadan 12 gün önce göreve başladık. Oyuncuları daha iyi tanıma, onların bizi tanıması anlamında bu kampın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar güzel geçiyor. İnşallah kamp sonuna kadar sakatlık olmadan, her anlamda gelişerek verimli bir kamp dönemini bitirip Bursa'ya döneceğiz" dedi.

"Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık"

Genç bir takım olduklarını ve yaşadıkları problemler nedeniyle ilk 4 haftada oynadıkları oyunun karşılığını alamadıklarını ifade eden Er, "4 hafta oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımızı söyleyebilirim. 4 maçın 4'ünde de biz öne geçtik. Maalesef genç takım olduğumuz için oyunu tutma anlamında, oyunu soğutma anlamında ve topa sahip olmada bazı problemler yaşadık. Özellikle Tuzla maçı 3-0'dan 3-3 oldu. Çok farklı kazanabileceğimiz maçı, rakibe net pozisyon vermeden bireysel hatalar ve penaltıyla 3-3 bitirdik. Goller haricinde birçok pozisyonumuz vardı. Giresun maçında 2 tane kornerden gol yemek bu kalitede, bu seviyede gerçekten çıkarması zor bir hale getiriyor. Ama baktığımız zaman en az 7-8 puanımız olabilirdi. Çünkü birçok maçta oyununu bir bölümünü çok iyi oynadık. İyi takımlara karşı oynamamıza rağmen, genç bir takımız, kırılgan bir yapımız oluyor. Özellikle gol yedikten sonra. Bu konularda da ciddi çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Maç başına yediğimiz 2 gol çok fazla"

Ligin ilk 4 haftasındaki hatalarını gördüklerini söyleyen Mustafa Er, "Bu kampın bize iyi geleceğini düşünüyoruz. İlk 4 haftada nelerde hata yaptık biliyoruz. Çünkü 7 gol atıp 8 gol yedik. Belki gol atma anlamında bir çok da pozisyona girdik ama maç başına yediğimiz 2 gol bizim için çok fazla. Bu şekilde devam ederse altından kalkamayız. Bunu yüzde yüz bir şekilde aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu kampta bunlarla ilgili de çalışma yapacağız. Hücumsal anlamda da daha iyi neler yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz bunlarla ilgili çalışma yapacağız. İnşallah gol sayımızı yukarı çekip, yediğimiz golleri de biraz daha aşağı çekebilirsek, dayanıklılığımızı artırdığımız noktada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"9'uncu haftada nerede olacağımız çok önemli"

Ligde 9'uncu haftanın ardından takımların hedefleri konusunda netlik kazanabileceğini kaydeden Er, "9'uncu haftadan sonra tablodaki görüntü az çok kimin nereye oynayacağını gösterecektir. Dokuzuncu haftada biz nerede olacağız o çok önemli. Bizim de hedefimiz 9'uncu hafta sonunda yukarılarda bir yere tutunabilmek. Oradaki süreçten sonra bence herkes için hedef anlamında bir şeyler daha net söylenebilir" ifadelerini kullandı.

Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor
Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor
Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor
Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor
Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor

Milli Maç, Bursaspor, Asker, Bolu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, milli maç arasını Bolu'da değerlendiriyor - Son Dakika Spor

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