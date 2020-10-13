Bursaspor mola verdi

Balıkesirspor maçı hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Bursaspor'da bugün izin günü. Yeşil beyazlılar çalışmalarına yarın devam edecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, günü izinli geçirecek. Bolu'da 5 günlük kampın ardından Bursa'da Bandırmaspor'la hazırlık maçı yapan ve karşılaşmayı 1-0 kazanan yeşil beyazlılar, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına ara vermemişti. Teknik Direktör Mustafa Er, bugün takıma izin verdi ve çalışmaların yarın devam edeceğini iletti. Bursaspor-Balıkesirspor maçı, Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. - BURSA