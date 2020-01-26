Bursaspor, Musa Araz ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Musa Araz ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Musa Araz ile yollarını ayırdı

26 dakika önce

Devre arası transfer döneminde kadrosunu takviyeler ile güçlendiren Bursaspor, sezon başında kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor, Musa Araz ile yollarını ayırdı, System.String[]

Devre arası transfer döneminde kadrosunu takviyeler ile güçlendiren Bursaspor, sezon başında kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Musa Araz ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.Öte yandan Bursaspor'da teknik heyetin gözden çıkardığı bazı oyuncular ile de yakın süreçte yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.


Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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