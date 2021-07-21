Bursaspor, Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaştı

BURSASPOR Kulübü, uzun yıllardır formasını terleten Onur Atasayar ile 2 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler, başarılı defans oyuncusu Onur Atasayar ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı. Tamer İşler, "Geçen sezon takımımızın en önemli isimlerinden biri olan Onur Atasayar ile 2 yıllık anlaşmaya vardık. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Onur'dan beklentilerimiz çok yüksek. Süper Lig yolunda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada da, "Anlaşmanın kulübümüze ve Onur Atasayar'a hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

2016/17 sezonunun devre arasında takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu, Bursaspor formasıyla 70 maça çıktı. Genç oyuncu, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 7 asist kaydetti.