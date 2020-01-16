Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

4 saat önce

Bursaspor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.

Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı, System.String[]

Bursa spor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.


Bursaspor, 25 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:00 Kaynak: İHA
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