Bursaspor Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

Bursa spor'da fazla forma şansı bulamayan Onurcan Piri ile yollar ayrıldı.



Bursaspor, 25 yaşındaki kaleci Onurcan Piri'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA