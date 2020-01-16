Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.

Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı, System.String[]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.


Bursa spor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi.


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Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:34 
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