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Bursaspor, Onurcan Piri ile yollarını ayırdı
6 saat önce
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel futbolcusu Onurcan Piri ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği belirtildi.
Bursa spor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Onurcan Piri'ye emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:34
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