Bursaspor, Osmanlıspor karşısında galibiyet arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Osmanlıspor karşısında galibiyet arıyor - Son Dakika Spor

Bursaspor, Osmanlıspor karşısında galibiyet arıyor

6 saat önce

Yeniden çıkış arayan Bursaspor, Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Bursaspor, Osmanlıspor karşısında galibiyet arıyor, System.String[]

Yeniden çıkış arayan Bursaspor, Ankara'da Osmanlıspor ile karşılaşacak. İki önemli eksiği bulunan Bursa temsilcisi, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 21'inci hafta karşılaşmasında Ankara'da yarın Osmanlıspor ile kozlarını paylaşacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Alper Çetin düdük çalacak. Çetin'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Cem Özbay yapacak. Bursaspor haftaya 33 puanla 3'üncü sırada girerken, Ankara temsilcisi ise haftaya 17 puanla 16'ncı basamakta girdi. Yurdun dört bir yanını etkisi altına alınan soğuk havanın etkisi Ankara'da da görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarın Ankara'da hafif kar yağışı ve hava sıcaklığının da -7 dereceyi bulması bekleniyor.

ONUR VE SERDAR FORMA GİYEMEYECEK

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi son oynanan Eskşiehirspor maçındaki mağlubiyetle son bulan Bursaspor, Ankara'da kazanarak puan kaybını telafi etmek istiyor. Ligdeki son 6 deplasman maçında yalnızca bir kez kaybeden ve 3 kez kazanıp, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaşan Bursa temsilcisinde eksik oyuncular bulunuyor. Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Onur Atasayar ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Özkan, bu maçta takımını yalnız bırakacak. Osmanlıspor'da ise eksik bulunmuyor.

OSMANLISPOR İSTİKRARSIZ

Ligin ilk yarısında dilediği sonuçları alamamasının ardından teknik adam değişikliğine giden Osmanlıspor, istikrarlı bir grafik sergilemedi. Ligde oynadığı son 11 maçında yalnızca bir kez kazanan Ankara temsilcisi, İsmet Başdemir yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada bir galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son olarak Adanaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Ankara ekibi, kendi evinde de 4 maçtır kazanamıyor.

17. RANDEVU

İki ekip bugüne kadar Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası kulvarlarında olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 5'ini Bursa temsilcisi kazanırken, Osmanlıspor da 4 maçta galibiyet elde etti, geride kalan 7 randevuda ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. İki ekibin Ankara'daki maçlarına bakıldığında ise galibiyetlerde eşitlik söz konusu. Her iki takım da ikişer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, diğer 4 karşılaşmada da beraberlik alındı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı ise ev sahibi, 3-1'lik skorla kazandı.

SELEZNOV DÖNÜYOR

İki ekibin de bu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor'un en golcü ismi Yevgen Seleznov, Eskişehirspor karşısında kart cezasını tamamladı ve bu maçta forma giyebilecek. Ligdeki 14 maçta 6 gol 1 asist ile oynayan Seleznov, sezon genelinde ise 898 dakika süre aldı ve 9 gol, 2 asist kaydetti. Ayrıca Kubilay Kanatsızkuş'un da 5 golü bulunuyor. Osmanlıspor'da ise Mertan Öztürk 6 gol ile takımın en golcü oyuncusu olurken, Beykan Şimşek'in de 4 golü bulunuyor.


- Bursa
Osmanlıspor, Bursaspor, Ankara, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7'nin üzerinde bir deprem bekliyoruz
Türkiye'de ekmek israfı nedeniyle her yıl 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor Türkiye'nin koronavirüsle ilgili önlemine Çin'den tepki geldi: Şiddetle karşı çıkıyoruz "Özel indirim" reklamı mağaza açılışında izdihama neden oldu

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Osmanlıspor karşısında galibiyet arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]