Son Dakika Haberleri: Bursaspor - Osmanlıspor maçının ardından
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Bursaspor - Osmanlıspor maçının ardından

8 dakika önce

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yenen Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, farklı bitecek maçı zora soktuklarını, buna rağmen galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yenen Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, farklı bitecek maçı zora soktuklarını, buna rağmen galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın zor geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Rakip takımın geçen sezondan kalan tecrübeli bir kadrosu olduğunu, kendilerinin ise yeni bir takımla sahaya çıktıklarına dikkati çeken Koşukavak, şöyle konuştu:

"İlk 20-25 dakika kısmen kontrol bizdeydi. Gol gelince oyun bizim kontrolümüze geçti. 2-0'dan sonra oyunu tamamen kontrol edeceğimizi düşündük. Bu skor tehlikeliydi. Maç 2-2 de bitebilirdi. Oyunu kontrol edememe ve 2-0'ı oynayamama konusunda biraz canım sıkıldı. Ben sürekli 3'ü bulup maçı bitirme peşindeydim. Bu tür pozisyonlar yakaladık. Siz oyunu bitirmezseniz rakip gol bulur ve duygular devreye girer oyunu kontrol edemeyebiliriz. Az kalsın skor 2-2 oluyordu. Bu maç öyle bir maçtı ki 4-5 bile olabilirdi. Kazandığımız için mutluyuz."

Turan İnce: "İki takım da oyundan kopmadı"

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce de Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ettiklerini ve öyle de olduğunu söyledi.

Rakip takımın saha ve seyirci avantajıyla kendilerine zor anlar yaşattığını vurgulayan İnce, "Buldukları golden sonra rahatladılar. İki takım da oyundan kopmadı. Güzel bir futbol vardı. 80'den sonra futbolun ne kadar güzel bir oyun olduğunu gösterdik. İki takımı da kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında rakibimize başarılar dilerim. Bursa'ya Süper Lig yakışır." ifadelerini kullandı.

Bursaspor - Osmanlıspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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