Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kamp girdi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın akşam saat 20.30'da karşılaşacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçındayarın sahasında Karşıyakaile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıakşam saatlerindeyaptığı antrenman iletamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saatsürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu koşular ile devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Hazırlıklarını bitiren Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA