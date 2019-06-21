Son Dakika Haberleri: Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde transfer gerginliği
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde transfer gerginliği

15 dakika önce

Bursaspor'da Başkan Ali Ay'ın Umut Meraş pazarlığı yapması taraftarı gerdi.

Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde transfer gerginliği, System.String[]
Bursaspor'da Başkan Ali Ay'ın Umut Meraş pazarlığı yapması taraftarı gerdi. Bir grup taraftar, Özlüce Tesisleri'ne giderek başkana tepki gösterdi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın pazar günkü kongre öncesi Umut Meraş transferini sonlandırmak için Beşiktaş Kulübü avukatları ve yöneticilerinin 2 milyon Euro bedelle anlaşma sağladığı öğrenildi. Bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Ali Ay'ın Umut Meraş'ın Beşiktaş'a satışı için görüşme yapacağını bilgisine ulaşan Bursasporlu taraftarlar tesislere gitti. Taraftarların başkanlık katına çıkmak istemesi üzerine polis çağrılarak grubun dışarı çıkarıldığı öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:05 Kaynak: İHA
Özlüce Tesisleri, Ali Ay, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti Ali Koç'tan taraftara kötü haber: Zamlar geri alınmayacak Babel'den kafa karıştıran paylaşım Comolli teklifi yapıp masadan kalktı! Max Kruse'nin menajeri İstanbul'a geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde transfer gerginliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]